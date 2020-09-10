В матче российского чемпионата произошел курьезный эпизод – во время исполнения пенальти мяч попал в ягодицы вратарю, а уже от них залетел в ворота.

Курьезный гол произошел в матче между командами "Чайка" и "Торпедо".

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Гости получили право на пенальти. Пробивать пошел Амур Калмыков. Однако он не забил – мяч попал в штангу. Но уже от стойки ворот мяч полетел в сторону голкипера, и после удара о его ягодицы залетел в ворота.

Этот гол записали на вратаря Филиппова. И он принес победу "Торпедо".

Стоит отметить, что похожий курьезный гол был забит в матче Лиги наций между Францией и Хорватией. Уже в компенсированное к первому тайму время, нападающий французов Марсияль, пробивал в падении в касание. Мяч попал в штангу и вылетел в поле. Но попал в голову вратарю Ливаковичу, и от него закатился за линию ворот.

Французы же победили 4:2. С таким же счетом эти команды сыграли в финале Чемпионата мира 2018 года.