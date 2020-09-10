У матчі російського чемпіонату стався курйозний епізод – під час виконання пенальті м'яч влучив у сідниці воротарю, а вже від них залетів у ворота.

Курйозний гол стався у матчі між командами "Чайка" та "Торпедо".

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Гості отримали право на пенальті. Пробивати пішов Амур Калмиков. Однак він не забив – м'яч влучив у штангу. Та вже від стійки воріт м'яч полетів у бік голкіпера, і після удару об його сідниці залетів у ворота.

Цей гол записали на воротаря Філіппова. І він приніс перемогу "Торпедо".

Варто відзначити, що схожий курйозний гол було забито у матчі Ліги націй між Францією та Хорватією. Вже у компенсований до першого тайму час нападник французів Марсіяль пробивав у падінні в дотик. М'яч влучив у штангу та вилітав у поле. Але попав у голову воротарю Ліваковичу, та від неї закотився за лінію воріт.

Французи ж перемогли 4:2. З таким самим рахунком ці команди зіграли у фіналі Чемпіонату світу 2018 року.