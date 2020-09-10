Футболисты польского клуба третьего дивизиона "Сярка Тарнобжег" продемонстрировали необычную тактику во время штрафного удара в исполнении соперника.

Голкипер Иероним Зох занял место в стенке между двумя партнерами по команде, а еще несколько игроков "Сярки" выстроились на линии ворот, пишет 24 канал.

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Интересно, что такая тактика принесла результат — защитник на линии отбил мяч головой.

Видео с необычным штрафным ударом разлетелось по сети и вызвало дискуссии о целесообразности применения такой схемы.