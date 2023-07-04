Украинский теннисист продолжает общение с россиянином, который писал на камере "Нет войне"

Похоже, что полномасштабное вторжение никак не повлияло на отношение украинского теннисиста Дениса Молчанова по отношению к россиянам. Тот даже после 24 февраля 2022 года поддерживает связь с российской коллегой по корту.

На пресс-конференции российский теннисист Андрей Рублев рассказал, поддерживает ли связь с украинскими коллегами по корту после полномасштабного вторжения его страны в Украину. Оказалось, что он тесно общается с Денисом Молчановым, пишет 24 Канал.

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Очень странная позиция украинца

Ранее оба выступали в паре и в Марселе получили титул парного разряда соревнований. Однако рабочими отношениями это не обходится. Теннисисты постоянно поддерживают связь.

Рублев хорошо знает о жизни украинского теннисиста и его переезде в Хорватию, где он тренируется.

Общаюсь ли я с Молчановым? Да, мы на связи. Я видел его в Баня-Луке, и он был великолепен. Я думаю, что сейчас он переезжает в Хорватию, потому что знаю, что он тренируется в Загребе, там он проводит больше времени.

– сказал Рублев.

Очень странная позиция украинца Молчанова, который, похоже, разделяет россиян на плохих и хороших.

Даже то, что Рублев в начале полномасштабного вторжения написал на телекамере после своего матча "Нет войне, пожалуйста", не делает из него "хорошего русского". Он был вторым русским теннисистом, публично выступившим против путинской войны. К нему это сделал самый титулованный в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников.

Отметим, что Рублев с победы над Максом Пюрселлом стартовал на Уимблдоне-2023 – 6:3, 7:5, 6:4. Россияне и белорусы вернулись в этот старейший турнир после пропуска в 2022 году.

Интересно, что Молчанов далеко не первый украинский теннисист, не осуждающий российских коллег по корту. Ранее подобную позицию высказывал Олег Приходько, не понимающий почему россиян и белорусов не допускают к Олимпиаде, но не видит ничего плохого в выступлениях в паре с представителями враждебных стран.

После чего неоднозначного интервью Приходько сделал свою страницу в инстаграмме приватной. Похоже, теннисист испугался хейта от земляков.