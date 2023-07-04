Обидчицей бывшей украинки была чешка Барбора Стрицова. Поединок первого круга Уимблдона-2023 длился два сета и закончился в пользу чешской теннисистки – 6:1, 7:5.

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Закончит карьеру в 29 лет

После матча стало известно, что эта встреча могла стать последней для Марины Заневской на старейшем турнире в Лондоне.

Бывший теннисист из Бельгии Филипп Девульф сообщил, что бельгийка может закончить профессиональную карьеру в конце текущего сезона. Все из-за проблем со здоровьем, которые могут помешать Заневской продолжить карьеру теннисистки.

Пока Марина не хочет публично объявлять это сложное для себя решение.

Марина Заневская сыграла (скорее всего) свой последний Уимблдон. Нужно чудо вылечить ее проблемы со спиной, и, по всей вероятности, она завершит свою карьеру в конце этого сезона. Не хочет говорить об этом вслух, но приняла решение для себя. Тяжело, в 29 лет…,

– написал Девульф.

Что известно о Марине Заневской, сменившей украинский паспорт