Футболист сборной Украины Николай Матвиенко заинтересовал российский клуб "Локомотив". Москвичи стали очередным зарубежным клубом, который хочет приобрести его у "Шахтера".

О том, что защитник "Шахтера" Николай Матвиенко заинтересовал "Локомотив", сообщает Calciomercato.it со ссылкой на авторитетное издание La Gazzetta dello Sport.

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Сообщается, что "Наполи" остается фаворитом в борьбе за 24-летнего украинца несмотря на интерес других клубов.

Кто интересуется Матвиенко

По информации СМИ, в услугах Матвиенко заинтересованы клубы топ-чемпионатов Европы.

В частности, это английские клубы "Эвертон", "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", немецкие "Бавария" и "РБ Лейпцига" и французский "Монако".

Реален ли трансфер в "Локомотив"

"Шахтер" имеет опыт трансфера футболистов в чемпионат России. В частности, из "Шахтера" в "Зенит" перешел эксигрок сборной Украины Ярослав Ракицкий.

Матвиенко, являющийся игроком основного состава сборной Украины, вряд ли переедет в Россию.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко не вызывает в расположение команды футболистов из чемпионата России.

Цена Матвиенко

По данным специализированного портала Transfermarkt, цена Матвиенко составляет 4 миллиона евро, а его контракт с "горняками" рассчитан до лета 2021 года.

СМИ сообщали, что "Шахтер" готов продать Николая за более 20 миллионов евро.