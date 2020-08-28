Футболіст збірної України Микола Матвієнко зацікавив російський клуб "Локомотив". Москвичі стали черговим закордонним клубом, який прагне придбати Матвієнка у "Шахтаря".

Про те, що захисник "Шахтаря" Микола Матвієнко зацікавив "Локомотив", повідомляє Calciomercato.it з посиланням на авторитетне видання La Gazzetta dello Sport.

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Повідомляється, що "Наполі" залишається фаворитом у боротьбі за 24-річного українця попри інтерес інших клубів.

Хто цікавиться Матвієнком

За інформацією ЗМІ, у послугах Матвієнка зацікавлені клуби топ-чемпіонатів Європи.

Зокрема, це англійські клуби "Евертон", "Вест Хем", "Вулверхемптона", німецькі "Баварія" та "РБ Лейпцига" і французький "Монако".

Чи реальний трансфер у "Локомотив"

"Шахтар" має досвід трансферу футболістів у чемпіонат Росії. Зокрема, з "Шахтаря" у "Зеніт" перейшов ексгравець збірної України Ярослав Ракіцький.

Матвієнко, який є гравцем основного складу збірної України, навряд чи переїде у Росію.

Наставник збірної України Андрій Шевченко не викликає у розташування команди футболістів з чемпіонату Росії.

Ціна Матвієнка

За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, ціна Матвієнка складає 4 мільйони євро, а його контракт з "гірниками" розрахований до літа 2021 року.

ЗМІ повідомляли, що "Шахтар" готовий продати Миколу за понад 20 мільйонів євро.