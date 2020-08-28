Руководство "Шахтера" не намерено соглашаться на продажу своего 24-летнего защитника Николая Матвиенко за 15 миллионов евро, о чем ранее сообщали ряд СМИ.

Как сообщает Calcionapoli 24, по обновленной инофрмации, донецкий клуб не горит желанием отпускать игрока, у которого следующим летом истекает контракт. Трансфер Матвиенко будет рассматриваться только в случае крайне значительного предложения по игроку.

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"Шахтер "будет рассматривать лишь те предложения, которые стартуют с 20 миллионов евро, да и то не факт, что за такую сумму" горняки " согласятся отпустить защитника.

Что известно о переходе Матвиенко в "Наполи"

Итальянский "Наполи" провел телефонные переговоры с "Шахтером" относительно защитника Николая Матвиенко. Обе стороны договорились о трансфере футболиста в чемпионат Италии.

За своего защитника дончане получат 15 миллионов евро и 10% от продажи Матвиенко в следующий клуб.

Ранее сообщалось, что "горняки" не намерены отпускать 24-летнего защитника дешевле, чем за 15 миллионов евро без учета бонусов. Как видим, "Наполи" устроила такая сумма за игрока.

Карьера Николая Матвиенко