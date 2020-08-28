Минимум 20 миллионов: "Шахтер" не спешит отдавать Матвиенко в "Наполи"
Руководство "Шахтера" не намерено соглашаться на продажу своего 24-летнего защитника Николая Матвиенко за 15 миллионов евро, о чем ранее сообщали ряд СМИ.
Как сообщает Calcionapoli 24, по обновленной инофрмации, донецкий клуб не горит желанием отпускать игрока, у которого следующим летом истекает контракт. Трансфер Матвиенко будет рассматриваться только в случае крайне значительного предложения по игроку.
К теме: Выстраивается очередь: "Бавария" и еще 6 клубов претендуют на Матвиенко
"Шахтер "будет рассматривать лишь те предложения, которые стартуют с 20 миллионов евро, да и то не факт, что за такую сумму" горняки " согласятся отпустить защитника.
Что известно о переходе Матвиенко в "Наполи"
Итальянский "Наполи" провел телефонные переговоры с "Шахтером" относительно защитника Николая Матвиенко. Обе стороны договорились о трансфере футболиста в чемпионат Италии.
За своего защитника дончане получат 15 миллионов евро и 10% от продажи Матвиенко в следующий клуб.
Ранее сообщалось, что "горняки" не намерены отпускать 24-летнего защитника дешевле, чем за 15 миллионов евро без учета бонусов. Как видим, "Наполи" устроила такая сумма за игрока.
Карьера Николая Матвиенко
- Матвиенко – воспитанник "Шахтера". Основная позиция игрока сборной Украины – центральный защитник. Впрочем, в матче с "Вольфсбургом" Николай играл левого защитника.
- Дебютировал в 2015 году. Успел сыграть в футболке "горняков" 50 матчей.
- Играл в аренде в "Карпатах", где хорошо себя зарекомендовал и получил вызов в сборную Украины, где уже провел 27 поединков.
- Специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2021 года.