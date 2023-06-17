Уже никто никуда не едет: российский комментатор нарисовал олимпийские перспективы РФ
Военная агрессия против Украины поставила крест на российском спорте. Это поняли даже ярые патриоты путинского режима.
Международный олимпийский комитет определил критерии, по которым спортсмены из страны-агрессорки смогут принять участие в Олимпийских играх-2024. Россияне получат право соревноваться со всеми в статусе "команды беженцев". Это не на шутку разозлило российских деятелей, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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России еще долго не будет на Олимпийских играх
Российский спортивный комментатор, а по совместительству, пропагандист Дмитрий Губерниев прокомментировал вероятное решение МОК.
Нам фактически предлагают условия команды беженцев. Конечно, никто ни на какую Олимпиаду не поедет. Потому что условия совершенно невыполнимы и дики. Вернусь к своему мнению, что если бы хотели допустить, то допустили бы. А все, что сейчас происходит, это просто возможность нам цинично отказать,
– заявил Губерниев.
По мнению скандального пропагандиста, страна-агрессор пропустит не только Игры в Париже, но и следующие Олимпийские соревнования.
Никакого чуда не произойдет, мы пропустим летнюю олимпиаду, потом зимнюю, и есть ощущение, что пропустим еще как минимум две,
– сказал Губерниев.
Напомним, что одиозный глава российской Ассоциации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пообещал на танках поехать в Париж. Надеемся, что Томас Бах оценит "мирные" инициативы представителя "нейтрального" российского спорта.
На каких условиях МОК допустит россиян в ОИ
- Российские атлеты будут соревноваться в нейтральном статусе под флагом МОК и под названием "нейтральные олимпийские атлеты"
- Российским спортивным чиновникам запретят приезжать на Олимпиаду.
- Экипировкой и обеспечением "нейтральных атлетов" будут заниматься специальные службы МОК.
- Российские спортсмены будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах.
- После одобрения заявки атлета из РФ он должен прекратить участие во внутренних соревнованиях, а также отказаться от помощи российских спортивных организаций.