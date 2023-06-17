Международный олимпийский комитет определил критерии, по которым спортсмены из страны-агрессорки смогут принять участие в Олимпийских играх-2024. Россияне получат право соревноваться со всеми в статусе "команды беженцев". Это не на шутку разозлило российских деятелей, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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России еще долго не будет на Олимпийских играх
Российский спортивный комментатор, а по совместительству, пропагандист Дмитрий Губерниев прокомментировал вероятное решение МОК.
Нам фактически предлагают условия команды беженцев. Конечно, никто ни на какую Олимпиаду не поедет. Потому что условия совершенно невыполнимы и дики. Вернусь к своему мнению, что если бы хотели допустить, то допустили бы. А все, что сейчас происходит, это просто возможность нам цинично отказать,
– заявил Губерниев.
По мнению скандального пропагандиста, страна-агрессор пропустит не только Игры в Париже, но и следующие Олимпийские соревнования.
Никакого чуда не произойдет, мы пропустим летнюю олимпиаду, потом зимнюю, и есть ощущение, что пропустим еще как минимум две,
– сказал Губерниев.
Напомним, что одиозный глава российской Ассоциации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пообещал на танках поехать в Париж. Надеемся, что Томас Бах оценит "мирные" инициативы представителя "нейтрального" российского спорта.
На каких условиях МОК допустит россиян в ОИ
- Российские атлеты будут соревноваться в нейтральном статусе под флагом МОК и под названием "нейтральные олимпийские атлеты"
- Российским спортивным чиновникам запретят приезжать на Олимпиаду.
- Экипировкой и обеспечением "нейтральных атлетов" будут заниматься специальные службы МОК.
- Российские спортсмены будут соревноваться только в индивидуальных дисциплинах.
- После одобрения заявки атлета из РФ он должен прекратить участие во внутренних соревнованиях, а также отказаться от помощи российских спортивных организаций.