Міжнародний олімпійський комітет визначив критерії, за якими спортсмени з країни-агресорки зможуть взяти участь в Олімпійських іграх-2024. Росіяни отримають право змагатися з усіма в статусі "команди біженців". Це не на жарт розлютило російських діячів, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росії ще довго не буде на Олімпійських іграх

Російський спортивний коментатор, а за сумісництвом пропагандист Дмітрій Губєрнієв прокоментував ймовірне рішення МОК.

Нам уже фактично пропонують умови команди біженців. Звичайно, ніхто ні на яку Олімпіаду не поїде. Бо умови абсолютно нездійсненні та дикі. Повернуся до своєї думки, що якби хотіли допустити, то допустили б. А все, що зараз відбувається, це просто можливість нам цинічно відмовити,

– заявив Губєрнієв.

На думку скандального пропагандиста, країна-агресорка пропустить не лише Ігри в Парижі, але й наступні Олімпійські змагання.

Жодного дива не станеться, ми пропустимо літню олімпіаду, потім зимову, і є відчуття, що пропустимо ще як мінімум дві,

– сказав Губєрнієв.

Нагадаємо, що одіозний очільник російської Асоціації спортивної боротьби Росії Міхаіл Маміашвілі пообіцяв на танках поїхати в Париж. Сподіваємося, що Томас Бах оцінить "мирні" ініціативи представника "нейтрального" російського спорту.

На яких умовах МОК допустить росіян до ОІ