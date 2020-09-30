Известный российский комментатор Василий Уткин поделился мнением о победе "Динамо" над "Гентом" (3:0) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Специалист считает, что если украинский клуб вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, то и российский "Краснодар" сможет. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как это было "Динамо" победило "Гент" и вышло в группу Лиги чемпионов: видео

"Киев прошел квалификацию ЛЧ. Значит, и "Краснодар" может. Ведь в личной встрече "Краснодар" бы прошел киевское "Динамо" семь раз из восьми. Кто-то сомневается? Мне так кажется. Не спорьте. Но ПАОК – не Гент. ПАОК дико упорный и вязкий", – написал Уткин.

Поединок второго раунда плей-офф ЛЧ ПАОК – "Краснодар" пройдет 30 сентября на арене "Тумба" в Салониках и начнется в 22:00. Первая игра завершилась волевой победой россиян (2: 1).

"Динамо" вышло в групповой этап Лиги чемпионов

В решающем матче за выход в групповой раунд Лиги чемпионов подопечные Мирчи Луческу на своем поле одолели Гент со счетом 3:0 и впервые за последние четыре года гарантировали себе еврокубковую осень в самом престижном евротурнире.