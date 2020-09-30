Відомий російський коментатор Василь Уткін поділився думкою про перемогу "Динамо" над "Гентом" (3:0) в матчі-відповіді четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Фахівець вважає, що якщо український клуб вийшов в груповий раунд Ліги чемпіонів, то і російський "Краснодар" зможе. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Як це було "Динамо" перемогло "Гент" та вийшло в групу Ліги чемпіонів: відео

"Київ пройшов кваліфікацію ЛЧ. Значить, і "Краснодар" може. Адже в особистій зустрічі "Краснодар" б пройшов київське "Динамо" сім разів з восьми. Хтось сумнівається? Мені так здається. Не сперечайтеся. Але ПАОК – НЕ Гент. ПАОК дико завзятий і в'язкий", – написав Уткін.

Поєдинок другого раунду плей-офф ЛЧ ПАОК – "Краснодар" пройде 30 вересня на арені "Тумба" в Салоніках і розпочнеться о 22:00. Перша гра завершилася вольовою перемогою росіян (2:1).

"Динамо" вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів

У вирішальному матчі за вихід до групового раунду Ліги чемпіонів підопічні Мірчі Луческу на власному полі здолали Гент з рахунком 3:0 і вперше за останні чотири роки гарантували собі єврокубкову осінь у найпрестижнішому євротурнірі.