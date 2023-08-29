"Нейтральні" російські спортсмени, які на весь світ сурмлять про "спорт внє палітікі", все частіше опиняються в складі окупаційних військ на території України. Проте доля таких "героїв спорту" неприваблива, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ще один "хароший руський"

Черговим таким "джентльменом удачі" став російський хокеїст Артем Гвоздик. 23 серпня окупанта ліквідували в Україні. Він воював у складі штурмових підрозділів ВДВ на запорізькому напрямку.

Спортсмен-терорист заробив на персональний чорний пакет, новеньку "Ладу", а також поповнив список "хароших руських" у звітах Генштабу України.

Відомо, що російський загарбник раніше грав за клуби ВХЛ: Тамбов, новочебоксарський Сокіл та барнаульський Алтай. У сезоні 2015/16 виступав у складі смоленського Славутича.

Останнім часом 35-річний воротар грав за команду ВДВ з міста Псков, а також тренував дітей.

Нагадаємо, що це не перший російський спортсмен, який вирішив взяти участь в агресії проти України. Раніше ми повідомляли про утилізацію хокеїста з РФ Алєксандра Подставкіна.