Бывший друг Верняева попал под санкции Канады: гимнаст возглавляет путинскую "Юнармию"

Российская Федерация давно использует спорт в своих пропагандистских целях. Неудивительно, что в санкционном списке оказался олимпийский чемпион страны-агрессорки.

Правительство Канады обновило санкционный список лиц, поддерживающих военную агрессию России против Украины. В список попал олимпийский чемпион Токио-2020 Никита Нагорный.

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Олимпийский чемпион под санкциями

Известный гимнаст возглавляет в России милитаристскую детскую организацию "Юнармия". Нагорный активно поддерживает безумного диктатора Путина и даже принимал участие в военном параде на 9 мая 2022 года.

Кроме того, "нейтральный" россиянин в 2016 году получил офицерское звание в составе Росгвардии. Очевидно, в понимании России это и есть "спорт вне политики".

Отметим, что Канада ввела санкции против 42 физических и 21 юридических лиц. Официальный сайт канадского правительства пояснил, что подсанкционные лица "вовлечены или связаны с противозаконным и массовым перемещением Кремлем украинских детей, российской дезинформацией и ядерным сектором РФ".

Что известно о Никите Нагорном