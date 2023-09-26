Уряд Канади оновив санкційний список осіб, які підтримують військову агресію Росії проти України. До переліку потрапив олімпійський чемпіон Токіо-2020 Нікіта Нагорний.

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Олімпійський чемпіон під санкціями

Відомий гімнаст очолює в Росії мілітаристську дитячу організацію "Юнармія". Нагорний активно підтримує божевільного диктатора Путіна та навіть брав участь у військовому параді на 9 травня 2022 року.

Крім того, "нейтральний" росіянин у 2016 році отримав офіцерське звання в складі Росгвардії. Очевидно, в розумінні Росії це і є "спорт внє політікі".

Зазначимо, що Канада запровадила санкції проти 42 фізичних та 21 юридичних осіб. Офіційний сайт канадського уряду пояснив, що підсанкційні особи "залучені або пов'язані з протизаконним та масовим переміщенням Кремлем українських дітей, російською дезінформацією та ядерним сектором РФ".

Що відомо про Нікіту Нагорного