Уряд Канади оновив санкційний список осіб, які підтримують військову агресію Росії проти України. До переліку потрапив олімпійський чемпіон Токіо-2020 Нікіта Нагорний.
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Олімпійський чемпіон під санкціями
Відомий гімнаст очолює в Росії мілітаристську дитячу організацію "Юнармія". Нагорний активно підтримує божевільного диктатора Путіна та навіть брав участь у військовому параді на 9 травня 2022 року.
Крім того, "нейтральний" росіянин у 2016 році отримав офіцерське звання в складі Росгвардії. Очевидно, в розумінні Росії це і є "спорт внє політікі".
Зазначимо, що Канада запровадила санкції проти 42 фізичних та 21 юридичних осіб. Офіційний сайт канадського уряду пояснив, що підсанкційні особи "залучені або пов'язані з протизаконним та масовим переміщенням Кремлем українських дітей, російською дезінформацією та ядерним сектором РФ".
Що відомо про Нікіту Нагорного
- 26-річний Нікіта Нагорний є заслуженим майстром спорту Росії.
- На Олімпійських іграх-2016 здобув срібну медаль у командній першості зі спортивної гімнастики.
- На Іграх-2020 у Токіо Нагорний здобув три нагороди: "золото" в командній першості та дві "бронзи" – у багатоборстві та вправах на перекладині.
- У грудні 2022 року Нагорний потрапив до списку 55 російських спортсменів, проти яких Верховна Рада запровадила санкції через підтримку війни проти України.
- До початку військової агресії Росії український гімнаст Олег Верняєв товаришував з Нагорним та навіть фотографувався під час спільних змагань.