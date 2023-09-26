Правительство Канады обновило санкционный список лиц, поддерживающих военную агрессию России против Украины. В список попал олимпийский чемпион Токио-2020 Никита Нагорный.
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Олимпийский чемпион под санкциями
Известный гимнаст возглавляет в России милитаристскую детскую организацию "Юнармия". Нагорный активно поддерживает безумного диктатора Путина и даже принимал участие в военном параде на 9 мая 2022 года.
Кроме того, "нейтральный" россиянин в 2016 году получил офицерское звание в составе Росгвардии. Очевидно, в понимании России это и есть "спорт вне политики".
Отметим, что Канада ввела санкции против 42 физических и 21 юридических лиц. Официальный сайт канадского правительства пояснил, что подсанкционные лица "вовлечены или связаны с противозаконным и массовым перемещением Кремлем украинских детей, российской дезинформацией и ядерным сектором РФ".
Что известно о Никите Нагорном
- 26-летний Никита Нагорный является заслуженным мастером спорта России.
- На Олимпийских играх-2016 завоевал серебряную медаль в командном первенстве по спортивной гимнастике.
- На Играх-2020 в Токио Нагорный получил три награды: "золото" в командном первенстве и две "бронзы" – в многоборье и упражнениях на перекладине.
- В декабре 2022 года Нагорный попал в список 55 российских спортсменов, против которых Верховная Рада ввела санкции из-за поддержки войны против Украины.
- До начала военной агрессии России украинский гимнаст Олег Верняев дружил с Нагорным и даже фотографировался на совместных соревнованиях.