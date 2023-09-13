С 24 по 26 ноября в Казахстане пройдет чемпионат мира по командной гимнастике. Страна-организатор допустила к турниру команды из стран, ведущих агрессивную войну против Украины. Это произошло с молчаливого согласия IFAGG.

Читайте также Посвятила успех Украине: Оноприенко завоевала "бронзу" на ЧМ по художественной гимнастике – видео

Финляндии не оставили выбора

Из-за допуска России и Беларуси от участия в чемпионате мира отказалась сборная Финляндии. Соответствующее решение появилось на официальном сайте Ассоциации гимнастики Финляндии.

К сожалению, в правлении и членах IFAGG наша позиция и наше видение того, что россияне и белорусы не должны соревноваться, находится в меньшинстве. Мы активно влияли на тех, кто принимает решение в международной ассоциации. В этой ситуации мы ничего не могли поделать, кроме как отказаться от участия в турнирах. Ситуация очень неприятна для наших спортсменов, которые круглогодично тренировались и готовились к чемпионату мира.

– заявила глава Ассоциации Кайса Виккула.

Ранее от участия в чемпионате мира отказалась сборная Эстонии.

Что такое командная гимнастика

Командная гимнастика – это вид спортивной гимнастики. Она зародилась в Скандинавии. Первое официальное соревнование было проведено в Финляндии в 1996 году. Состязание команд состоит из трех категорий: женские, мужские и смешанные команды. Состоит из трех видов: свободные упражнения, прыжки с мини-батута и акробатические прыжки. В каждой из трех дисциплин количество гимнастов – от 6 до 12 человек. Командная гимнастика включает в себя наиболее динамичные виды гимнастических упражнений: групповые свободные упражнения, акробатические и опорные гимнастические прыжки.