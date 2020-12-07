Не успел бывший украинский боксер Александр Гвоздик намекнуть о своем возвращении, как у него появился соперник. Чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол готов встретиться с украинцем.

29-летний россиянин Бивол отреагировал на слухи о возвращении Гвоздика, сообщает Спорт РИА. Как известно, недавно Гвоздик намекнул о возвращении в бокс.

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Мой с Гвоздик бой был бы классным

Россиянин признался, что не слышал о возвращении Гвоздика. В то же время он считает, что их с Гвоздиком бой имеет право на существование.

"Честно, не знаю об этой новости. Но если он захочет вернуться, то, на мой взгляд, это будет абсолютно здравой идеей. Это же не возрастной боксер, у него хороший опыт", – сказал Бивол.

По словам Бивола, он хочет провести бой с чемпионом мира и боксером с именем, которое в мире бокса имеет 33-летний Гвоздик.

Мой с Гвоздик бой был бы классным, я бы с радостью провел такой поединок. Гвоздик – боксер с именем, совсем недавно владевший поясом. Это один из тех боев, который мне хотелось бы провести. В первую очередь я хочу поединки с чемпионами, а во вторую – со спортсменами с именем,

– резюмировал Бивол.

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Гвоздик ушел из бокса: главное

Украинский боксер был чемпионом мира по версии WBC с декабря 2018 по октябрь 2019-го.

Гвоздик потерял титул в поединке против Артура Бетербиева. Летом 2020 года Гвоздик неожиданно объявил о завершении карьеры.