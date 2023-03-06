Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри на грани срыва из-за чрезмерных финансовых аппетитов британского боксера. Впрочем, это не причина для отмены тренировки.

Читайте также Бой Усик – Фьюри будет бесплатно показан в Украине: заявление от промоутера Александра

Обладатель четырех чемпионских титулов Александр Усик продолжает настойчивую подготовку к "Бою века". Видео тренировки Усика опубликовала его жена Екатерина.

Под зажигательную музыку Александр продемонстрировал комбинацию ударов, которые подготовил "Цыганскому королю".

Видео тренировки Усика