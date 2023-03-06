Поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри на грани срыва из-за чрезмерных финансовых аппетитов британского боксера. Впрочем, это не причина для отмены тренировки.
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Обладатель четырех чемпионских титулов Александр Усик продолжает настойчивую подготовку к "Бою века". Видео тренировки Усика опубликовала его жена Екатерина.
Под зажигательную музыку Александр продемонстрировал комбинацию ударов, которые подготовил "Цыганскому королю".
Видео тренировки Усика
- Напомним, что промоутеры Фьюри забронировали на бой за абсолют стадион "Уэмбли" в Лондоне.
- Дата потенциального мегафайта также известна – 29 апреля.
- Сторонам осталось подписать контракт на долгожданный поединок.
- В случае срыва боя за абсолют Александр Усик проведет обязательную защиту титула WBA против англичанина Даниэля Дюбуа.