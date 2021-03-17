Матч 1/8 финала Лиги чемпионов МанСити – Боруссия М рассудила бригада арбитров из России. Главный судья поединка Сергей Карасев проигнорировал акцию Black Lives Matter и не встал на колено.

Знак протеста от российских арбитров

Сергей Карасев дал свисток и футболисты обеих команд стали на одно колено. Эта традиция происходит перед каждым футбольным матчем в знак протеста против расизма и полицейского насилия в отношениях с темнокожими.

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Не только главный арбитр встречи проигнорировал эту акцию. Его поддержала вся бригада судей, которую составили Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Они спокойно стояли и ждали пока завершится акция. Интересно, что за такой поступок бригада арбитров могла понести наказание и не судить ближайшие матчи.

Сергей Карасев – бывший футболист. С 2010 года арбитр ФИФА. А уже через три года вошел в число элитных судей УЕФА. Судил матчи молодежного чемпионата Европы-2015, чемпионата Европы 2016 года, обслуживал матчи мужского Олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро летом 2016 года. В 2017 году избран в число главных арбитров молодежного чемпионата мира.

После этого российский рефери дал свисток о начале противостояния. К слову, встреча завершилась победой английского Манчестер Сити (2:0). По информации после поединка, Карасев не будет наказан за это. Такой жест является добровольным и по усмотрению каждого участника матча.