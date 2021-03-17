Российский арбитр не встал на колено в поддержку Black Lives Matter перед матчем ЛЧ
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов МанСити – Боруссия М рассудила бригада арбитров из России. Главный судья поединка Сергей Карасев проигнорировал акцию Black Lives Matter и не встал на колено.
Источник:24 канал
Знак протеста от российских арбитров
Сергей Карасев дал свисток и футболисты обеих команд стали на одно колено. Эта традиция происходит перед каждым футбольным матчем в знак протеста против расизма и полицейского насилия в отношениях с темнокожими.
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Не только главный арбитр встречи проигнорировал эту акцию. Его поддержала вся бригада судей, которую составили Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Они спокойно стояли и ждали пока завершится акция. Интересно, что за такой поступок бригада арбитров могла понести наказание и не судить ближайшие матчи.
После этого российский рефери дал свисток о начале противостояния. К слову, встреча завершилась победой английского Манчестер Сити (2:0). По информации после поединка, Карасев не будет наказан за это. Такой жест является добровольным и по усмотрению каждого участника матча.
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