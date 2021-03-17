Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів МанСіті – Боруссія М розсудила бригада арбітрів з Росії. Головний суддя поєдинку Сергій Карасьов проігнорував акцію Black Lives Matter та не встав на коліно.

Знак протесту від російських арбітрів

Сергій Карасьов дав свисток та футболісти обох команд стали на одне коліно. Ця традиція відбувається перед кожним футбольним матчем на знак протесту проти расизму та поліцейського насилля у стосунках з темношкірими.

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Не лише головний арбітр зустрічі проігнорував цю акцію. Його підтримала вся бригада суддів, яку склали Ігор Демешко та Максим Гаврилін. Вони спокійно стояли та чекали поки завершить акція. Цікаво, що за такий вчинок бригада арбітрів могла понести покарання та не судити найближчі матчі.

Сергій Карасьов – колишній футболіст. З 2010 року арбітр ФІФА. А вже через три роки увійшов у число елітних суддів УЄФА. Судив матчі молодіжного чемпіонату Європи-2015, чемпіонату Європи 2016 року, обслуговував матчі чоловічого Олімпійського турніру в Ріо-де-Жанейро влітку 2016 року. У 2017 обраний до числа головних арбітрів молодіжного чемпіонату світу.

Після цього російський рефері дав свисток про початок протистояння. До слова, зустріч завершилась перемогою англійського Манчестер Сіті (2:0). За інформацією після поєдинку, Карасьов не буде наказаний за це. Такий жест є добровільним та на розсуд кожного учасника матчу.