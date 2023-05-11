Россияне решили накопить на украинской спортивной инфраструктуре. Террористы похвастались своим псевдовеличием.

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Слова лишние

Российские ультрас, съехавшиеся со всей страны, решили порадовать свое эго. Террористы обустроились на стадионе тамошнего футбольного клуба Мариуполь, временно прекратившего свое существование из-за войны, которую Россия развязала на территории нашего государства. Россияне под крики устроили стрельбу на трибунах стадиона. Также террористы решили выстроиться на газоне и демонстративно вместе спеть.

Видео злодеяний:

Стоит отметить, что АА Бател решил отказаться от своей формы и эмблемы на этот сезон для поддержки украинской команды. Теперь бразильский коллектив носить эмблему и форму Мариуполя к моменту возрождения украинского клуба. Другой бразильский коллектив Атлетико Паранаэнсе вывешивал баннер в поддержку "азовцев", а также клуб на табло матча продемонстрировал видео посвященное Мариуполю.