Росіяни вирішили накапостити на українській спортивній інфраструктурі. Терористи похизувалися своєю псевдовеличчю.

Варте уваги Проте для одного клуба послуга буде безкоштовна: матчі Шахтаря та Дніпра-1 обслуговуватиме VAR

Слова зайві

Російські ультрас, які з'їхалися з усієї країни, вирішили потішити своє его. Терористи облаштувалися на стадіоні тамтешнього футбольного клубу Маріуполь, який тимчасово припинив своє існування через війну, яку Росія розв'язала на території нашої держави. Росіяни під вигуки влаштували стрілянину на трибунах стадіону. Також терористи вирішили вишикуватись на газоні та демонстративно гуртом заспівати.

Відео злодіянь:

Варто відзначити, що АА Бател вирішив відмовитись від своєї форми та емблеми на цей сезон заради підтримки української команди. Тепер бразильський колектив носитиме емблему та форму Маріуполя до моменту відродження українського клубу. Інший бразильський колектив Атлетіко Паранаенсе вивішував банер на підтримку "азовців", а також клуб на табло матчу продемонстрував відео присвячене Маріуполю.