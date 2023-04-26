Болельщики Атлетико Паранаэнсе вывесили баннер Мариуполя на трибунах. Также на табло матча бразльцы продемонстрировали видео посвященное украинскому клубу.

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Вместе – сила

Атлетико Паранаэнсе из бразильской Серии А в своих социальных сетях совершил промо-ролик инициативы команды Бател из третьего дивизиона штата Парана, которая на этой неделе приняла название и цвет Мариуполя. К тому же Атлетико перед матчем 1/16 финала Кубка Бразилии продемонстрировали ролик, посвященный украинскому коллективу, на табло домашнего стадиона. Ультрас бразильского клуба также приняли участие в акции поддержки "азовцев", поскольку они разместили баннер Мариуполя у себя на трибунах.

Год назад на Украину напали. Город Мариуполь был полностью разрушен. И команда мариупольского футбольного клуба прекратила свое существование. Команда Бател сохранит мариупольский футбольный клуб. Она сменит свое имя, будет носить форму, цвета, флаги, пока клуб не сможет вернуться домой и спокойно играть. Сегодня мы начинаем игру на нашей Арене, поздравляя Мариуполь,

– объяснил свою позицию Атлетико Паранаэнсе.

Баннер Мариуполя / Атлетико Паранаенсе

Промо-ролик инициативы Бател: