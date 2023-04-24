Начало полномасштабной войны оказало серьезное влияние на украинский футбол. Из-за боевых действий прекратили существование несколько футбольных клубов, в том числе и УПЛ.

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Среди них и ФК Мариуполь, в прошлом сезоне занимавший последнее место в чемпионате. Приазовцы отказались от участия в новом розыгрыше УПЛ до окончания войны и деоккупации их города.

Украинский клуб решил поддержать футболисты из Бразилии. Команда AA Бател, дважды игравшая в Серии С (третий дивизион), заявила в соцсетях, что будет носить футболки Мариуполя в новом сезоне.

Клуб из города Гуарапуава намерен это делать до тех пор пока не закончится война и ФК Мариуполь не вернется в родной город. Пока клуб выступает в чемпионате штата Парана.

Как выглядит инстаграмм-страница АА Бател/скриншот

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Напомним, что за приазовцами закреплено место в УПЛ, как и за черниговской Десной. Когда команды готовы возобновить участие в соревнованиях, они автоматически станут участниками элитного дивизиона чемпионата Украины.