Настоящая "нейтральность" россиян: олимпийские чемпионы передали квадрокоптеру армии оккупантов

Пока Международный олимпийский комитет убеждает, что не может отстранять всех россиян из-за войны в Украине, те же российские спортсмены передают оборудование российской оккупационной армии.

На позорный случай обратил внимание олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. Украинский спортсмен опубликовал видео, на котором российские военные благодарят российских гимнастов за помощь.

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"Сборная России по спортивной гимнастике поддерживает армию страны, которая уничтожает мой родной город, мой родной Донбасс, мою Украину! На видео военные страны-агрессора благодарят российских спортсменов Никиту Нагорного, Давида, Дениса и Артура за приобретенный квадрокоптер и помощь армии. Гимнасты из России выступают за "русский мир", геноцид украинского народа, террор на территории нашего государства", – написал Олег Верняев.

Никита Нагорный, которого благодарят российские оккупанты – олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике в командном первенстве. На Олимпиаде он завоевал и две бронзовые награды – в многоборье и в упражнениях на перекладине. По всей вероятности, еще трое – это Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян, которые тоже были в составе российской сборной на Олимпиаде-2020.

Еще в 2020 году Нагорный возглавил пропутинскую милитарную организацию "Юнармия". А после военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года призвал поддержать российских военных.

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"И неужели этих людей Международный олимпийский комитет хотите допустить к Олимпийским играм 2024 года в Париже? Неужели олимпийское сообщество готово приветствовать пособников террора? Россия создает угрозу для всего мира, и международное сообщество после трагических событий в Мариуполе, Буче, Днепре и других городах должно это понимать!", – написал Верняев.