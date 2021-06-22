Кроме Шевченко, российские болельщики в Копенгагене осквернили и легендарную Русалочку

В Дании Россия "отличилась" не только эпическим проигрышем сборной по футболу, но и вандализмом поклонников. В Копенгагене они осквернили 2 знаменитых памятника: Тарасу Шевченко и Русалочке.
Возмущенные местные жители поделились в сети фотографией оскверненной Русалочки. Сказочную героиню Ганса Кристиана Андерсена одели в футболку российской сборной.
Заметьте В Копенгагене восстановили разрушенный российским триколором памятник Шевченко: что известно
В то же время сказочный "ритуал" не помог. Российская сборная по футболу проиграла и с треском вылетела с Евро-2020. Победу в этом матче одержали датчане. Им удалось забить в российские ворота 4 гола.
Россияне осквернили Шевченко
- Памятник Кобзарю в Копенгагене установили в 2010 году на берегу озера в парке Эстри Анлёг.
- Все было прекрасно, пока в столицу Дании не прибыли российские болельщики. Они разрисовали памятник легендарному поэту в цвета российского флага.
- Кроме того, постамент расписали цитатой из российской пропаганды: "К черту НАТО, Крым – русский".
Россия еще перед матчем оскорбила Данию
- Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко "отличился" еще накануне матча между Россией и Данией.
- Мужчина заявил, что "датчане всегда дерзкие и наглые, пока им по заднице не надают. Предполагаю, что самоуверенные высказывания – это психологический момент. Они же такие мерзкие".