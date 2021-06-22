Кроме Шевченко, российские болельщики в Копенгагене осквернили и легендарную Русалочку

22 июня 2021 , 18:35
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твиттер toomas hendrik ilves

В Дании Россия "отличилась" не только эпическим проигрышем сборной по футболу, но и вандализмом поклонников. В Копенгагене они осквернили 2 знаменитых памятника: Тарасу Шевченко и Русалочке.

Возмущенные местные жители поделились в сети фотографией оскверненной Русалочки. Сказочную героиню Ганса Кристиана Андерсена одели в футболку российской сборной.

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В то же время сказочный "ритуал" не помог. Российская сборная по футболу проиграла и с треском вылетела с Евро-2020. Победу в этом матче одержали датчане. Им удалось забить в российские ворота 4 гола.

Россияне осквернили Шевченко

  • Памятник Кобзарю в Копенгагене установили в 2010 году на берегу озера в парке Эстри Анлёг.
  • Все было прекрасно, пока в столицу Дании не прибыли российские болельщики. Они разрисовали памятник легендарному поэту в цвета российского флага.
  • Кроме того, постамент расписали цитатой из российской пропаганды: "К черту НАТО, Крым – русский".

Россия еще перед матчем оскорбила Данию

  • Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко "отличился" еще накануне матча между Россией и Данией.
  • Мужчина заявил, что "датчане всегда дерзкие и наглые, пока им по заднице не надают. Предполагаю, что самоуверенные высказывания – это психологический момент. Они же такие мерзкие".
Автор: Мар'яна Бекало