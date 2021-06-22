Игра Россия – Дания состоялась 21 июня и завершилась со счетом 1:4. Это был третий и последний тур в группе B.

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Россия провалилась на Евро-2020

Кроме датчан, соперниками россиян по группе были команды Бельгии и Финляндии. Первым наши восточные соседи проиграли со счетом 0:3. А дальше была минимальная победа над финнами – 1:0.

Итак, к последней игре российская сборная подходила с 3 очками и -2 голами в активе. И при положительном для них счете они могли поспорить за место в плей-офф.

Поскольку Россия проиграла да еще и крупно, их шансы на проход дальше растаяли. Более того, россияне закончили групповой этап на 4 месте. Хотя к противостоянию с датчанами подходили вторыми. Завершили турнир представители страны-агресорки со все же теми 3 очками и уже -5 голами.

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Россия завершила Евро-2020 на 4-м месте в группе B / Скриншот 24 канала