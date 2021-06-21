Червиченко думает, что слова некоторых датских игроков были излишне самоуверенными. Речь о фразе полузащитника датчан Юссуфа Поульсена.

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Что сказал Поульсен

Футболист отметил, "если не сможешь обыграть такую ​​команду, как Россия, это не заслуживаешь того, чтобы идти дальше". Червиченко возмутился именно из-за этой фразы.

К слову, датский полузащитник "Рубина" Оливер Абильгор пожаловался, что в России не знают, что такое Дания. Поэтому, по его словам, российская команда думает, что она лучше датской.

"Далеко не каждый, кого я встречаю на улицах в России, вообще знает, что такое Дания ... Дошло до того, что я просто говорил людям, что приехал из Скандинавии, так как россияне в основном знают Швецию", – сказал Абильгор.

Что ответил Червиченко

Экс-босс "Спартака" заявил, мол, Россия впервые выиграла трофей, "когда люди в Дании сравнивали футбол с Африкой и пингвинами".

Датчане всегда дерзкие и наглые, пока им по заднице не надают. Предполагаю, что самоуверенные высказывания – это психологический момент. Они же такие мерзкие,

– утверждает Червиченко.

Он добавил, что в Дании отказались впускать российских болельщиков. По его слова, датчане якобы "выжимают максимум из любой ситуации".

Дания не пустит болельщиков из России

Так, российских болельщиков не пустят в Данию на матчи Евро-2020 даже после вмешательства Союза европейских футбольных ассоциаций. Датская футбольная ассоциация обращалась в МИД Дании. Однако отметили, что никаких исключений не будет, сообщает "Фонтанка.ру".

Все потому, что Дания ограничила россиянам выдачу виз, так как страна попала в список государств с повышенным эпидемиологическим риском. Приехать в Данию можно только, если есть обоснованная причина. Кроме того, надо прививаться одобренными в ЕС вакцинами. Российские препараты к таковым не относятся.

Обратите внимание! Сборные Дании и России встретятся в третьем матче группового этапа Евро-2020. Матч состоится 21 июня в Копенгагене. Россияне удовлетворены ничьей, а датчанам нужна только победа.