Россиянка Лесицкене впервые прокомментировала фото с Магучих, которое вызвало бешеный хейт

Мария Лесицкене стала олимпийской чемпионкой в Токио по прыжкам в высоту. Представительница ОКР прокомментировала совместную фотографию с украинкой Ярославой Магучих после финальных результатов.

Первый и единственный комментарий Лесіцкене

Большой скандал разгорелся вокруг общей фотографии Ярославы Магучих и Марии Лесицкене. Представительница ОКР уже вернулась из Токио в России и впервые прокомментировала фотографию с украинкой. Об этом она написала у сторис в инстаграме.

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Лесицкене заступилась за украинскую легкоатлетку и заверила, что никакие заявления не изменят уважение и отношение к украинским прыгуньям в высоту. Мария заявила, что больше никак не будет комментировать эту огласку среди фанатов и журналистов.

Самое главное, чтобы Ярославе и другим украинским девушкам было спокойно и комфортно. Чтобы их никто не дергал. Все остальное не имеет значения. Никакие заявления не изменят моего теплого отношения и уважения к ним. P. S. На этом тему считаю закрытой, и никаких комментариев по этому поводу больше не будет,

– написала Лесицкене.



Объяснение Лесицкене / Скриншот из instagram.com/lasitskene.maria

Скандал вокруг фото Магучих и Лесицкене: главное

Соревнования по прыжкам в высоту завершились наградой для Украины. "Бронзу" получила 19-летняя Ярослава Магучих, для которой Олимпиада-2020 стала дебютной. Олимпийской чемпионкой стала представительница ОКР Мария Лесицкене, а второе место заняла австралийка Никола Макдермотт.

После результатов россиянка подбежала к украинке, легкоатлетки поздравили друг друга и сделали общую фотографию, которая произвела настоящий фурор. Все начали обвинять Ярославу в том, что она не должна была делать фотографию и должна публично извиниться за свой поступок.

За 19-летнюю легкоатлетку заступились сразу несколько олимпийцев – Жан Беленюк, Станислав Горуна и Ольга Саладуха, которая заявила, что не нужно людям искать измены там, где ее нет. А лучше нужно решать структурные проблемы спорта в Украине.

После прилета в Украину Ярослава заверила, что в ее поступке не было политической подоплеки. Она уважает украинских воинов, которые защищают границу и мир в нашей стране, а фото сделала на возвышенных эмоциях после медали.

В Минобороны уже провели разговор со спортсменкой и заверили, что объятия были следствием эмоций.