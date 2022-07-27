Поплатился за свои позорные поступки

На турнире россиянина заменит перуанец Энцо "Timado" Джианоли О'Коннор.

Иван Москаленко стал "известным" не из-за своих побед и стараний, а благодаря глупым поступкам. В конце апреля прошел турнир DPC-лиги Восточной Европы.

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Российская киберспортивная команда Virtus.pro досрочно закончила выступление на соревнованиях. В дисквалификации как раз и помог Москаленко, нарисовавший букву "Z" на карте.

После этого случая Virtus.pro расторгла контракт со своим игроком из Dota 2 Иваном Москаленко по прозвищу Pure.

Любопытно. PGL Major Arlington состоится с 4 по 14 августа в США. Призовой фонд турнира – 500 тысяч долларов.

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