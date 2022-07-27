Поплатился за свои позорные поступки
На турнире россиянина заменит перуанец Энцо "Timado" Джианоли О'Коннор.
Иван Москаленко стал "известным" не из-за своих побед и стараний, а благодаря глупым поступкам. В конце апреля прошел турнир DPC-лиги Восточной Европы.
К теме Нарисовали символ "Z": российских киберспортсменов отстранили от престижного турнира
Российская киберспортивная команда Virtus.pro досрочно закончила выступление на соревнованиях. В дисквалификации как раз и помог Москаленко, нарисовавший букву "Z" на карте.
После этого случая Virtus.pro расторгла контракт со своим игроком из Dota 2 Иваном Москаленко по прозвищу Pure.
У FIFA 23 не будет сборной россии
- Разработчик футбольного симулятора FIFA EA Sports заявил, что у FIFA 23 не будет сборной россии и российских клубов.
- В апреле EA SPORTS сообщила об удалении сборной россии и российских клубов из FIFA 22.
- Кроме того, была прекращена продажа игры и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси.
- Также тогда были изъяты российские и белорусские команды из своих киберспортивных лиг.