Поддержка от FIFA EA Sports

Разработчики известного футбольного симулятора выразили слова поддержки украинскому народу. Так что они решили не включать сборную Россию и российские клубы в FIFA 23.

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EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие голоса в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Согласно нашим партнерам в ФИФА и УЕФА, EA Sports не будет включать сборную России и российские клубы в FIFA 23,

– сказали в компании.

Любопытно. Релиз FIFA 23 намечен на 1 октября 2022 года. Это будет последняя FIFA от EA Sports, после чего название игры изменится.

Удалили все, что связано с россией