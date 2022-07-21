Поддержка от FIFA EA Sports
Разработчики известного футбольного симулятора выразили слова поддержки украинскому народу. Так что они решили не включать сборную Россию и российские клубы в FIFA 23.
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EA Sports солидарна с украинским народом и, как и многие голоса в мире футбола, призывает к миру и прекращению вторжения в Украину. Согласно нашим партнерам в ФИФА и УЕФА, EA Sports не будет включать сборную России и российские клубы в FIFA 23,
– сказали в компании.
Удалили все, что связано с россией
- Напомним, что в апреле EA SPORTS сообщила об удалении сборной россии и российских клубов из FIFA 22.
- Кроме того, была прекращена продажа игры и контента, включая пакеты виртуальной валюты, в России и Беларуси.
- Также тогда были изъяты российские и белорусские команды из своих киберспортивных лиг.
- Была информация, что Россия хочет создать свой симулятор в ответ на выход западных компаний из страны.