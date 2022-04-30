Москаленко помог своей команде выйти на новый уровень

Российскую киберспортивную команду Virtus.pro дисквалифицировали по турниру DPC-лиги Восточной Европы. Все потому, что игрок Иван Москаленко нарисовал букву "Z" во время соревнований.

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С апреля игроки Virtus.pro выступают на международных турнирах под тэгом Outsiders. Это связано с недопущением основной организации к участию во многих киберспортивных турнирах.



Проделка россиянина / Скриншот с видео

С "обновленным" названием Virtus.pro сыграл матч против команды Mind Games, в состав которой входят два украинских игрока – Данил Шеховцов и Семен Кривуля.

Матч между командами закончился победой 2:0 в пользу россиян. Однако вместо победы они получили дисквалификацию.

Партнеры Pure по Virtus.pro пытались закрасить букву, которую он нарисовал. Однако комментаторы трансляции успели обратить на это внимание.

Видео "покрытие" Москаленко

Организаторы DPC-лиги начали расследование инцидента. Сам игрок заявил, что он не хотел рисовать именно букву "Z". Мол, все вышло случайно, а когда поняли, на что она похожа, то начали сразу ее зарисовывать.

Организаторы турнира все же лишили российской команды права участия. А место – Virtus.pro. заняла команда Mind Games.