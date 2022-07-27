Поплатився за свої ганебні вчинки

На турнірі росіянина замінить перуанець Енцо "Timado" Джіанолі О’Коннор.

Іван Москаленко став "відомим" не через свої перемоги та старання, а завдяки дурнуватим вчинкам. Наприкінці квітня відбувся турнір DPC-ліги Східної Європи.

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Російська кіберспортивна команда Virtus.pro достроково закінчила виступ на змаганнях. У дискваліфікації як раз і допоміг Москаленко, який намалював літеру "Z" на карті.

Після цього випадку Virtus.pro розірвала контракт зі своїм гравцем з Dota 2 Іваном Москаленком на прізвисько Pure.

Цікаво. PGL Major Arlington відбудеться з 4 по 14 серпня у США. Призовий фонд турніру – 500 тисяч доларів.

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