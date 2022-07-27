Поплатився за свої ганебні вчинки
На турнірі росіянина замінить перуанець Енцо "Timado" Джіанолі О’Коннор.
Іван Москаленко став "відомим" не через свої перемоги та старання, а завдяки дурнуватим вчинкам. Наприкінці квітня відбувся турнір DPC-ліги Східної Європи.
До теми Намалювали символ "Z": російських кіберспортсменів відсторонили від престижного турніру
Російська кіберспортивна команда Virtus.pro достроково закінчила виступ на змаганнях. У дискваліфікації як раз і допоміг Москаленко, який намалював літеру "Z" на карті.
Після цього випадку Virtus.pro розірвала контракт зі своїм гравцем з Dota 2 Іваном Москаленком на прізвисько Pure.
У FIFA 23 не буде збірної росії
- Розробник футбольного симулятора FIFA EA Sports заявив, що у FIFA 23 не буде збірної росії та російських клубів.
- У квітні EA SPORTS повідомила про видалення збірної росії та російських клубів з FIFA 22.
- Крім цього, було припинено продаж гри та контенту, включно з пакетами віртуальної валюти, в росії та білорусі.
- Також тоді були вилучені російські та білоруські команди зі своїх кіберспортивних ліг.