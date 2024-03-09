Вечер бокса в Эр-Рияде, который состоялся в ночь с 8 на 9 марта, подарил много неожиданных результатов и ярких боев. В одном из главных поединков за пояс WBA сражались Исраил Мадримов из Узбекистана и россиянин Магомед Курбанов, пишет 24 Канал.

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Узбек Мадримов побил россиянина Курбанова

Накануне поединка Курбанов попал в скандал, сфотографировавшись со звездным Криштану Роналду. Россиянин на всех мероприятиях и фотографиях был в в футболке с логотипом "Русской медной компании". Эта фирма и ее владелец являются спонсорами террористического батальона "Урал".

Дерзкого россиянина наказал узбекский боксер Исраил Мадримов. Он активно провел поединок. Уже после первого раунда на лице Курбанова появились заметные следы от пропущенных ударов.

Решающей стала 5-я трехминутка. Мадримов потряс россиянина правым оверхендом и добавил левым хуком. Курбанов прекратил любое сопротивление. Рефери остановил одностороннее избиение любителя террористов и засчитал победу Мадримова техническим нокаутом.

Видео избиения российского боксера

Курбанов потерпел первое поражение в профессиональной карьере. А представитель Узбекистана завоевал вакантный титул чемпиона WBA.

К слову. В главном поединке шоу Энтони Джошуа эффектно нокаутировал Фрэнсиса Нганну. Для этого британскому боксеру хватило неполных два раунда.