Вечір боксу в Ер-Ріяді, який відбувся в ніч з 8 на 9 березня, подарував багато несподіваних результатів та яскравих боїв. В одному з головних поєдинків за пояс WBA билися Ісраїл Мадримов з Узбекистану та росіянин Магомед Курбанов, пише 24 Канал.

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Узбек Мадримов побив росіянина Курбанова

Напередодні поєдинку Курбанов потрапив до скандалу, сфотографувавшись із зірковим Кріштану Роналду. Росіянин на усіх заходах та світлинах був у футболці з логотипом "Російської мєдної компанії". Ця фірма та її власник є спонсорами терористичного батальйону "Урал".

Зухвалого росіянина покарав узбецький боксер Ісраїл Мадримов. Він активно провів поєдинок. Вже після першого раунду на обличчі Курбанова з'явилися помітні сліди від пропущених ударів.

Вирішальною стала 5-та трихвилинка. Мадримов потряс росіянина правим оверхендом та додав лівим хуком. Курбанов припинив будь-який опір. Рефері зупинив одностороннє побиття любителя терористів та зарахував перемогу Мадримова технічним нокаутом.

Відео побиття російського боксера

Курбанов зазнав першої поразки у професійній кар'єрі. А представник Узбекистану завоював вакантний титул чемпіона WBA.

До слова. У головному поєдинку шоу Ентоні Джошуа ефектно нокаутував Френсіса Нганну. Для цього британському боксеру вистачило неповних два раунди.