Сегодня, 8 марта, в Саудовской Аравии пройдет вечер бокса. Главным хедлайнером вечера в Эр-Рияде станет поединок между Энтони Джошуа и Фрэнсисом Нганну, пишет 24 канал.

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Настоящая "нейтральность" россиянина

Перед этим боем пройдет несколько встреч в андеркарде, в одной из них примет участие боксер из России Магомед Курбанов. Представитель страны-террористки встретится с узбеком Исраилом Мадримовым.

Боксеры будут драться за пояс WBA в первом полусреднем весе. Во время церемонии взвешивания Курбанов опозорился, в очередной раз показав настоящую "нейтральность" российского спортсмена.

Магомед вышел на событие в футболке с логотипом фирмы "Русская медная компания". Ее главным акционером является Игорь Алтушкин, который является основным спонсором российского террористического батальона "Урал".

Видео выхода Курбанова:

Его бойцы сейчас воюют против Украины на Донбассе, совершая акты геноцида против наших земляков. Кроме того, Алтушкин является основателем промоутерской компании RCC Boxing Promotions, а ее клиентом является как раз Курбанов.

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Отметим, что 28-летний Магомед является уроженцем Дагестана. На профессиональном уровне Курбанов провел 24 поединка, выиграв каждый из них. Правда, боксер ни разу не проводил бой вне России, это будет его первый поединок заграницей.