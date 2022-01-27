Россиянин Гассиев таки может получить реванш с Усиком

Мурат Гассиев грезит реваншем против Александра Усика после того, как проиграл украинцу в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе. Оба боксера перешли в тяжелый, и Усик успел добыть титулы WBO, WBA, IBF. Россиянин Гассиев может стать обязательным соперником для украинца.

Обязательный соперник для Усика

Международная боксерская федерация в январе решила определить обязательного претендента на титул IBF в тяжелом весе. Ожидалось, что хорват Филипп Хргович разыграет этот статус с Луисом Ортисом.

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Но кубинский боксер, как Джозеф Паркер, отказался от боя против Хрговича. Вызов хорвата принял француз Тони Йока.

Однако ему не разрешили драться с Хрговичем из-за контрактных обязательств перед Мартином Баколи.

Тогда появилась информация, что с Хрговичем встретится Джо Джойс, который идет в рейтинге IBF после выше упомянутых боксеров. Но теперь на поединок с хорватом претендуют другие боксеры.

Сообщается, что россиянин Мурат Гассиев и американский мексиканец Энди Руис-младший получили предложение встретиться с Хрговичем.

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Следует отметить, что Руис уже владел поясами WBO, WBA, IBF в 2019 году, когда сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа. Но в конце того же года Руис проиграл в реванше.

Между тем Гассиев после поражения Усику в 2020 году перешел в тяжелый вес и выиграл два поединка. Недавно украинец рассказал, что был вынужден сражаться против Мурата в Москве из-за финансовых обязательств.

Усику придется защищать свои пояса против обязательных претендентов, если украинец одолеет Энтони Джошуа в реванше. Предварительно бой украинца и британца должен состояться осенью 2022-го.

Предыдущую защиту по линии IBF проводил Джошуа, нокаутировав Кубрата Пулева в декабре 2020 года.