Россияне разрушили много жизней и продолжают это делать, – Терлюга о войне в Украине
Источник:инстаграмм Анжелики Терлюги
,Олимпийский призер в Токио Анжелика Терлюга не может сдержать слова, когда рассказывает о войне в родной Украине. Каратистка выложила эмоциональное видео, на котором видно, какой была страна до и после нападения России.
Терлюга: Нет прощения, никогда
Анжелика Терлюга продолжает воевать на информационном фронте. Каратистка освещает правдивую информацию о войне в Украине, о нападении кафиров, которые убивают детей, разрушают города, но никак не занимаются "мирной спецоперацией".
Стоит прочесть Люди умирают без пищи и воды, в окружении российской армии, – Терлюга о войне в Украине
Украинка показала, какой была ее родная страна до и после нападения захватчиков. Видео каратистка выложила 16 марта, тогда проходил 21-й день войны.
Нет слов. 21-й день разрушения моей страны. Они разрушили много жизней и продолжают это делать… Мы молимся. Мы боремся. Мы просим о помощи. Нет прощения. Никогда,
– написала каратистка.
Видео Украины до и после нападения России
- Ранее Терлюга попросила Европу и США помочь Украине военной поддержкой, а не только санкциями против России.
Также украинская каратистка жестко "проехалась" по россиянам, которые продолжают поддерживать Владимира Путина. Анжелика выложила фотографию разрушенного выстрелами Харькова.