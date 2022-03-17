Терлюга: Немає прощення, ніколи

Анжеліка Терлюга продовжує воювати на інформаційному фронті. Каратистка висвітлює правдиву інформацію про війну в Україні, про напад окупантів, які вбивають дітей, руйнують міста, але аж ніяк не займаються "мирною спецоперацією".

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Українка показала, якої була її рідна країні до та після нападу загарбників. Відео каратистка виклала 16 березня, саме тоді минав 21-й день війни.

Немає слів. 21 день руйнування моєї країни. Вони зруйнували багато життів і продовжують це робити ... Ми молимося. Ми боремося. Ми просимо про допомогу. Немає прощення. Ніколи,

– написала каратистка.

Відео України до та після нападу Росії