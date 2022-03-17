Терлюга: Нет прощения, никогда

Анжелика Терлюга продолжает воевать на информационном фронте. Каратистка освещает правдивую информацию о войне в Украине, о нападении кафиров, которые убивают детей, разрушают города, но никак не занимаются "мирной спецоперацией".

Стоит прочесть Люди умирают без пищи и воды, в окружении российской армии, – Терлюга о войне в Украине

Украинка показала, какой была ее родная страна до и после нападения захватчиков. Видео каратистка выложила 16 марта, тогда проходил 21-й день войны.

Нет слов. 21-й день разрушения моей страны. Они разрушили много жизней и продолжают это делать… Мы молимся. Мы боремся. Мы просим о помощи. Нет прощения. Никогда,

– написала каратистка.

Видео Украины до и после нападения России