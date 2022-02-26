Терлюга: Проснитесь, второй день Россия нас атакует

Анжелика Терлюга в очередной раз высказала свое мнение по поводу открытой войны России в сторону ее родной Украины. Серебряный призер в Токио попросил Европу и США открыть глаза и поддержать ее страну не только на словах.

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Каратистка рассказала всем подписчикам о военных действиях в Украине, где войска страны-агрессора бомбят жилые дома и убивают мирное население. Терлюга не видит подлинной помощи со стороны других стран.

По мнению Анжелики, сначала США и Европа много обещали украинскому государству, а нападение России испугало их. Санкции не помогут приостановить войну в Украине.

Проснитесь... Второй день Россия нас атакует! Они бомбят жилые дома и многие уже умерли. Ни от од6ной страны нет помощи... Лишь пустые слова. Бла-бла-бла от Европы и США... Они обещали, а теперь они напуганы!

– заявила каратистка.

"Мы одни против величайшего агрессора в мире"

Терлюга поблагодарила армию и простых людей, которые защищают украинские города и не позволяют захватить ее родные земли.

Мы одни против самого большого агрессора в мире. Но мы сильны! Я верю. Спасибо людям на улицах и может наконец-то руководство страны начнет делать что-то реальное! Санкции – это смешная игра против российского монстра,

– написала Терлюга.

Также каратистка поблагодарила всех за поддержку. Терлюга призналась, что у него есть предложения переехать в Европу, но девушка показала свою патриотическую позицию. Анжелика добавила, что жизнь сине-желтого государства больше никогда не будет прежней: "Я останусь в Украине. Я буду молиться за семью и мою страну. Жизнь никогда не станет прежней".