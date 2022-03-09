Терлюга: Помогите остановить зло Мариуполь стал одним из эпицентров нападения русских оккупантов. Анжелика Терлюга призвала помочь украинцам, страдающим в этом городе от агрессии орды.

Это стоит прочесть Слышали, что у вас все за*бись, – Терлюга с сарказмом ответила россиянам, поддерживающим Путина

Каратистка выложила пост в инстаграмме, в котором обратилась ко всему миру. Она коротко написала, в какой ад превратилась жизнь мирных жителей Мариуполя.

Пожалуйста, мир, ты должен помочь нам. Прочтите этот пост на английском, чтобы понять, как люди умирают без пищи и воды, окруженные русской армией. Помогите остановить зло,

– написала Терлюга.

Ранее украинская каратистка попросила Европу и США помочь Украине не только санкциями, но военной поддержкой.

Также каратистка жестко "проехалась" по россиянам, которые продолжают поддерживать Путина. Спортсменка выложила фото разрушенного выстрелами Харькова.

Напомним, что Россия потеряла чемпионат Европы по карате, который должна принимать Москва в 2023 году.

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