Российская ракета попала в колледж физической культуры в Николаеве, где училась Харлан

оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные города Украины. В Николаеве под ракетными ударами России оказался профессиональный колледж физической культуры.

В этом колледже учились олимпийские чемпионки по фехтованию в команде Ольга Харлан и Елена Хомрова. Пострадали все обучающие аудитории, общежитие, фехтовальный зал. В марте в результате ракетного удара РФ по Николаевской ОГА погиб отец Хомровой.

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Очередной ущерб для украинского спорта

Федерация фехтования Украины опубликовала фотографии разрушений учебного заведения.

Российские оккупанты продолжают цинично разрушать спортивную инфраструктуру Украины. В результате ракетных ударов разрушений потерпел Николаевский профессиональный колледж физической культуры, в котором учились Олимпийские чемпионки Ольга Харлан, Елена Хомрова и другие выдающиеся чемпионы и призеры Олимпийских Игр по разным видам спорта. Пострадали все обучающие аудитории, общежитие, фехтовальный зал. Не забудем и не простим никогда,

– говорится в сообщении.



Последствия разрушений / Фото Национальной федерации фехтования Украины



Как сейчас выглядит здание / Фото Национальной федерации фехтования Украины

Ольга Харлан завоевала первую награду в сезоне. На турнире FIE Flemish Open она поднялась на вторую строчку пьедестала.

В Николаеве также остались родители Харлан . В интервью для сайта 24 канала Ольга рассказала, как война повлияла на ее карьеру. Родители титулованной спортсменки отказываются покидать Николаев , поэтому для Ольги это дополнительный стресс, она постоянно переживает за родных.

Возвращаться в спорт ей было не просто. Однако она нашла мощную мотивацию от наших военных .