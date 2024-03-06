Представители России и Беларуси смогут принять участие только в индивидуальных зрелищах на паралимпийском турнире, их команды не будут допущены. Кроме того, им будет запрещено выступать под любой символикой, которая указывает на их государственную принадлежность.
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Что запретят паралимпийцам из России и Беларуси
Спортсмены из России и Беларуси будут представлены под белым флагом с черной надписью NPA (нейтральные спортсмены-паралимпийцы).
Использование этого флага будет ограничено во время телевизионных и спортивных событий, а также во время церемоний награждения.
Паралимпийцам из России и Беларуси будет запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Летних Паралимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже с 28 августа по 8 сентября.
Что известно о позорном решении относительно участия россиян
- Российских спортсменов допустили к участию в Паралимпийских играх 2024 года, которые состоятся в Париже. Соответствующее решение приняли 29 сентября на Генассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Бахрейне.
- Против полного приостановления членства российского национального паралимпийского комитета проголосовали 74 члена МПК, 65 проголосовали "за", еще 13 воздержались.
- После этого делегаты проголосовали за частичное отстранение Паралимпийского комитета России (90 – "за", 56 – "против", шесть – "воздержались").
- Напомним, что россияне и белорусы не участвовали в зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине, поскольку Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов после начала полномасштабного вторжения.