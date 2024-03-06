Представители России и Беларуси смогут принять участие только в индивидуальных зрелищах на паралимпийском турнире, их команды не будут допущены. Кроме того, им будет запрещено выступать под любой символикой, которая указывает на их государственную принадлежность.

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Что запретят паралимпийцам из России и Беларуси

Спортсмены из России и Беларуси будут представлены под белым флагом с черной надписью NPA (нейтральные спортсмены-паралимпийцы).

Использование этого флага будет ограничено во время телевизионных и спортивных событий, а также во время церемоний награждения.

Паралимпийцам из России и Беларуси будет запрещено участвовать в церемониях открытия и закрытия Летних Паралимпийских игр 2024 года, которые состоятся в Париже с 28 августа по 8 сентября.

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