Представники Росії та Білорусі зможуть взяти участь лише в індивідуальних видовищах на паралімпійському турнірі, їхні команди не будуть допущені. Крім того, їм буде заборонено виступати під будь-якою символікою, яка вказує на їхню державну приналежність.

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Що заборонять паралімпійцям з Росії та Білорусі

Спортсмени з Росії та Білорусі будуть представлені під білим прапором із чорним написом NPA (нейтральні спортсмени-паралімпійці).

Використання цього прапора буде обмежено під час телевізійних та спортивних подій, а також під час церемоній нагородження.

Паралімпійцям з Росії та Білорусі буде заборонено брати участь у церемоніях відкриття та закриття Літніх Паралімпійських ігор 2024 року, які відбудуться в Парижі з 28 серпня по 8 вересня.

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