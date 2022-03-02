Россиян теперь в Европу даже туалеты мыть не возьмут, – российский теннисист Кафельников
Источник:твиттер Евгения Кафельникова
Самый тулованный теннисист России Евгений Кафельников продолжает выступать против войны в Украине. Спортсмен снова унизил свой русский народ.
Кафельников: Спешу нас огорчить
Бывший теннисист сам из России, но осуждает действия кремлевского главы и его страны, напавшей на Украину. Евгений Кафельников посмеялся над своими земляками, которые смеялись над украинским народом.
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Прекрасно помню, как еще некоторое время назад некоторые индивиды писали, что украинцы едут в Европу туалеты мыть! Спешу нас огорчить – мы (русские, – прим. 24 канала) теперь и на эту работу там нежелательны,
– написал Кафельников.
Наиболее титулованный теннисист России был одним из первых, кто прокомментировал войну между Украиной и его страной.
Мизерная поддержка российских спортсменов
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