Российские и белорусские спортсмены смогут квалифицироваться на Олимпийские игры-2024, которые состоятся летом в Париже в нейтральном статусе. Украинский спорт да европейские представители выразили свой негатив из-за данного решения МОК и его президента Томаса Баха.

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Левченко: Совершенно позорное решение МОК

Также это решение не понравилось бывшему футболисту сборной Украины Евгению Левченко, резко осудившему подобное решение МОК. После подобных действий Комитета Левченко призвал бойкотировать Олимпиаду во Франции.

Совершенно позорное решение МОК допустить российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде. Позор вам. Пора бойкотировать Олимпиаду,

– написал бывший футболист.

Отметим. Летняя Олимпиада в Париже стартует 26 июля и завершится 11 августа 2024 года.

И.о. министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный тоже прокомментировал безумное решение Комитета.

Интересно, что российские и белорусские легкоатлеты не смогут отобраться на ближайшую Олимпиаду. Ведь президент организации World Athletics заверил, что спортсменов стран-агрессоров не допустят к своим турнирам.