МОК проголосовал в пользу российских и белорусских спортсменов, у которых будет шанс квалифицироваться на Олимпийские игры-2024, которые состоятся в Париже. К счастью, хотя бы статус "нейтралитета" не потеряли. Представители враждебных стран будут выступать без национальной символики, а под белым флагом, сообщает 24 Канал.

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Реакция украинского спорта на безумие МОК

Нейтралитет включает в себя отсутствие какой-либо причастности к силовым структурам и публичной поддержке войны в Украине.

МОК во главе с Томасом Бахом пошли наперекор всему цивилизованному миру, а больше всего – Украине.

Первым на это безумное решение отреагировал депутат и олимпийский чемпион в Токио-2020 Жан Беленюк. Борец греко-римского стиля кратко прокомментировал финальное решение Комитета.

Чуда не случилось,

– написал Беленюк.

Несколько позже Жана свою реакцию на данное решение МОК оставили бывшие украинские легкоатлетки Наталья Добринская и Ольга Саладуха. Обе экс-спортсменки распространили публикацию, где показана цифра погибших во время полномасштабного вторжения атлетов России в Украину.

МОК принимает решения, с которыми невозможно смириться, а только продолжать бороться ради всех тех, кто вместо спортивной карьеры встал на защиту страны,

– написала Добрынская.

Также на сумасшедший вывод Комитета отреагировала борчиня Юлия Ткач.

Скриншоты реакций спортсменок

Следует отметить, что исполняющая обязанности президента Федерации легкой атлетики Украины и народная депутатка Ольга Саладуха шире выразила свое мнение на странице в фейсбуке.